Papa Francis, Kanada’da kilise okullarındaki istismarlar nedeniyle özür diledi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Kanada’daki yatılı kilise okullarında yerli çocukların istismarı ve kötü muamele için özür diledi.

Fotoğraflar: Reuters

Kanada ziyaretini ‘tövbe haccı’ olarak tanımlayan Papa, gezisinin ilk durağı olan Edmonton kentinde, yerli halkın liderleri, yatılı kilise okullarından sağ kurtulanlar ve siyasilerle halka açık bir etkinliğe katıldı.

Kanada Genel Valisi Mary Simon, Başbakan Justin Trudeau, kabine üyeleri ve çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik, Edmonton’un güneyindeki Maskwacis topluluğunda bulunan eski Ermineskin Yatılı Kilise Okulu bölgesinde düzenlendi.

Yerlilerin geleneksel ayinlerini izleyen Papa’ya, yerli kabile liderlerince hediyeler verildi.

Papa burada, yerlileri temsilen bir kadına, Vatikan’dan getirdiği ve yatılı kilise okullarında kalırken ölen bir çocuğa ait ayakkabıları verdi.

Bir yerli temsilcisi de Papa’ya, başlarına taktıkları kartal tüylü başlıklardan birini ve yerli davulu hediye etti.

Papa, kartal tüylü yerli başlığını bir süre taktıktan sonra çıkardı ve katılımcılarla birlikte dua etti.

‘Alçak gönüllülükle af diliyorum’

Papa Franciscus, etkinlikteki konuşmasında “Yerli halklara karşı bu kadar çok Hristiyan tarafından işlenen kötülük için alçak gönüllülükle af diliyorum” dedi.

Papa’nın bu sözleri, alanda bulunan yerlilerce alkışlandı. Kanada’daki yatılı kilise okullarında, yerlilere yönelik ‘yıkıcı’ politikada iş birlikçi Katolik Kilisesi üyeleri adına özür dileyen Papa, Hristiyan toplumuna, zorla asimilasyonların yerlilerin kültürlerini yok ettiğini, ailelerini parçaladığını ve hala hissedilen şekillerde marjinalleştirdiğini söyledi.

Papa, Kanada’nın en büyük yatılı kilise okullarından eski Ermineskin Yatılı Kilise Okulu’nu işaret ederek, “Burada, acı hatıralarla bağlantılı olarak, bir hac olarak düşündüğüm şeye başlamak istiyorum. Bu bir tövbe haccı” diye konuştu.

Konuşmasında defalarca özür ve af dileyen Papa, kilisenin birçok üyesi tarafından desteklenen ve yatılı okulların ‘feci hatası’ ile ‘acıklı kötülüğünü’ yansıtan geçmişin eylemleri için de üzgün olduğunu ifade etti.

Yatılı okullardan geri dönmeyen çocukların anılarının onda ‘acı, öfke ve utanç’ duygusu bıraktığını söyleyen Papa Franciscus, misyonerlerin ‘acımasız’ eylemleri için daha önceki özrünün ötesine geçerek af diledi.

AA’nın aktardığına göre Papa konuşmasında şunları söyledi:

“Birçoğunuz ve temsilcileriniz, af dilemenin, meselenin sonu olmadığını belirtti. Tamamen katılıyorum, bu sadece ilk adım ve başlangıç noktası. Ayrıca geçmişe bakarak af dilemek ve zararı onarmak için hiçbir çaba gösterilmediğinin de farkındayım. Geleceğe bakarak bu tür durumların yaşanmasını önleyebilecek bir kültür yaratmak için hiçbir çabadan kaçınılmaması bu sürecin önemli bir parçasıdır.”

Papa, yarın Edmonton Şehir Stadyumu’nda büyük bir açık hava ayinini yönetecek ve ardından Quebec City’ye geçecek.

Ne olmuştu?

Konuyu soruşturan Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015’te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları ‘kültürel soykırım’ olarak tanımlamıştı.

Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

Kanada’da Katolik Kilisesi’nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017’de Vatikan’a resmi ziyarette Papa’dan da özür talep etmişti.