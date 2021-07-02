Kanada’da yerlilerin toplu mezar öfkesi büyüyor: Kraliçe Viktorya ve Elizabeth’in heykelleri yıkıldı

Kanada’da kilise okullarında yerli halkın çocuklarına ait kayıt dışı mezarların bulunmasının ardından başlayan protestolar, Kanada Ulusal Günü’nde de artarak devam etti. Göstericiler, Kraliçe Viktorya ve Elizabeth’in heykellerini yıktı.

Fotoğraf: Reuters

Kanada’nın Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg’de yatılı okullara zorla gönderilen çocuklar anısına turuncu gömlekler giyen protestocular, ellerini kırmızıya boyayıp Kraliçe Viktorya’nın heykelinde el izlerini bıraktı. Ardından heykeli iple çekerek yıkan göstericiler, heykele ”Bir zamanlar çocuktuk, onları geri getirin” yazısını yazdı.



Göstericiler, aynı alanda bulunan Kraliçe Elizabeth’in küçük bir heykelini de yıktı.

Gösteriye müdahale eden polis şok tabancası kullanarak bir kişiyi gözaltına alındı. Ayrıca polis, mezarların bulunmasının ardından ülkenin birçok farklı bölgesinde Katolik kiliselerinde kundaklamalarla karşılaşıldığını duyurdu.

‘Kültürel soykırım’

Yerli halk tarafından yapılan araştırmalarda kilise okullarında 1000’i aşkın kayıt dışı çocuk mezarı bulunmuştu. Ülkedeki en önemli yerli halk topluluğu First Nation, durumu ‘kültürel soykırım’ olarak nitelemiş, başka mezarların da bulunmasının beklendiğini duyurmuştu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise topu Katolik Kilisesi’ne atmış ve bünyesindeki yerli çocukların uğradığı istismardan dolayı Vatikan’dan resmi özür talep etmişti.

Kanada’da Britanya Kraliçesi Viktorya döneminde açılan kilise okulları, 1970’lerde kapatılmıştı. Yerli halka yönelik asimilasyon politikası kapsamında kurulan okullarda yaklaşık 150 binden fazla yerli çocuğun eğitim almaya zorlandığı biliniyor.