Pandora Belgeleri: Kanal İstanbul’da arazi alan Katar emirinin annesi, Britanya’da 18,5 milyon sterlin vergi kaçırmış

Pandora Belgeleri, Katar’da iktidarda olan el Sani ailesinin Britanya’da pahalı mülkleri offshore şirketler üzerinden alarak 18,5 milyon sterlin vergiden ‘kurtulduğunu’ ortaya çıkardı.

BBC’nin belgeleri inceleyen ekibi Katar hükümeti ile iletişime geçti ancak hükümet soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Görsel: BBC

İstanbul’da yapılması planlanan Kanal İstanbul güzergahından arazi almasıyla da gündeme gelen, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamit el Sani’nin annesi Şeyha Moza bin Nasır el-Misned, Londra’ın merkezinde bulunan Cornwall Terrace’taki iki mülkü toplamda 120 milyon sterline 2013’te almıştı.

Dünyanın en değerlilerinden sayılan bu mülkü almak için ailenin vergi cennetlerinde kurulan paravan şirketleri kullandığı, bu sayede yüklü miktarda vergiyi ödemekten kurtulduğu ortaya çıktı.

Aile, 2020’de iki mülkü 17 yatak odası, 14 salon, sinema, meyve suyu barı ve yüzme havuzu gibi bölümlerden oluşan tek bir ‘süper malikane’ haline getirmişti.

Şeyha Moza bin Nasır el-Misned, Türkiye’de şirket kurup Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy’de 44 dönüm arazi satın almasıyla da gündeme gelmişti.

2018’de kurulan şirkete Katarlı başka yetkililerin eşleri de ortak olmuş, şirket kurulduktan 1,5 ay sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 bin 702 metrekare arazi satın almış, arazinin imar planlarında ‘tarla’ olarak göründüğü belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Katar emirinin annesinin ‘rant projesi’ eleştirilerine maruz kalan Kanal İstanbul güzergahından arazi almasını şu sözlerle savunmuştu: “Katar emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu?”