Palandöken'de çığın ilk anı: Yasaklı bölgede kayan kayakçı görüntüledi

Erzurum’daki Palandöken Dağı’nda çığın ilk anı, yasaklı bölge kayak yapan İranlı kayakçının kask kamerasıyla kaydedildi.

Fotoğraf: AA

Palandöken Dağı’nda ‘Yusuf’un Deresi’ mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düşmüştü. Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana akmıştı. Olayda ölen ve yaralanan olmamıştı. İl Jandarma Komutanlığınca, Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ bölgesine giren dört kişiye, toplam 11 bin 812 lira ceza kesilmişti.

Çığ anı, İranlı kayakçının kaskındaki kamerayla kaydedildi.

Görüntülerde, İranlı kayakçının önünde üç kişiyle dağdan indiği görülüyor. Slalom yaparak ve şarkı söyleyerek yasaklı bölgeden inen kayakçı, çığla birlikte sürüklendi.

Kayakçının, telesiyejden kendisine seslenenlere İngilizce “Ben iyiyim” dediği ve akıntı durduktan sonra “Elhamdülillah, elhamdülillah” dediği duyuluyor.