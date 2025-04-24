Özlem Gürses'e bir yıl üç ay hapis cezası

FURKAN KARABAY

Özlem Gürses’in 52 gün ev hapsinde kaldığı davada karar çıktı. Gürses hakkında bir yıl üç ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Fotoğraf: Diken

Gürses’in ‘devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

İstanbul 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Özlem Gürses’le avukatları Hüseyin Ersöz, Enes Ermaner ve Buse Şahin hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaya karşı savunma yapan Gürses, “55 yıllık ömrümde aklımın ucundan dahi geçmeyen bu günlerin hala şaşkınlığı içindeyim… Neredeyse bütün fertleri askeriyede, emniyette, istihbaratta, bürokraside ve akademide kamu görevi yapmış, Türkiye Cumhuriyeti’ne kalpten bağlı bir ailenin kızıyım” dedi.

30 yıllık meslek hayatı boyunca yayınlarında hakareti ima edecek tek bir kelime olmadığını belirten Gürses, “Tehditler, hakaretler, tek bir gün yatarı dahi olmayan bir iddiadan bileklere geçirilen soğuk kelepçeler… Hepsi geçer, sonuçta yaşamda bıraktığımız iz kalır” diye konuştu.

‘Yayın içeriği genel bağlamından koparıldı’

Gürses’in ardından söz alan arkadaşlar avukat Hüseyin Ersöz, müvekkilinin sözlerinin bağlamından koparıldığına dikkat çekti.

Ersöz, “Soruşturma kapsamında alınan 20 Aralık 2024 tarihli Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği Video Çözümleme Tutanağı eksik ve hatalıdır” dedi.

Ersöz atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını söyledi: “Müvekkilin amacı, TSK’nın IŞİD’e karşı yürülüğü operasyonların önemini ve başarısını açıklamaktır. Müvekkilin söz konusu canlı yayında sarf ettiği ifadelerinin bağlamından koparılmış bir şekilde yayının tümünden bağımsız sekiz saniyelik kesit halinde ele alınması, yayın içeriğini genel bağlamından koparmaktadır.”

‘İddianamenin kabulünü dahi kabul etmiyoruz’

Avukat Enes Hikmet Ermaner’se iddianamede hangi beyanın ne şekilde suça vücut verdiğine ilişkin bir değerlendirme olmadığını belirtti: “Bu iddianamenin kabul edilmesini dahi kabul etmiyoruz. Müvekkilimizin suç kastı yoktur.”

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık makamı, Gürses’in suçlamaya konu ifadelerini okuyarak ‘devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçundan cezalandırılmasını ve adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti.

‘Savcı yayının bir dakikasını bile izlememiş’

Mütalaaya karşı Ersöz şu savunmayı yaptı: “Savcılık makamının müvekkilimizin yapmış olduğu yayınına ilişkin çözümleme tutanağını bir bütün olarak değerlendirmesi gerekirdi. Söz konusu suçun özel kasıtla işlenecek bir suç tipi olduğu açık ve nettir. Ancak savcılığın değerlendirmesi bu yönde olmamıştır. Bir bütün olarak değerlendirmesi gerekirdi.”

Ersöz’ün ardından söz alan Ermaner, “İddianameden kopyala yapıştırmak suretiyle duruşma öncesi hazırlanan mütalaa sunulmuştur. Bunun ne hukuken ne de vicdanen kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

Son sözü alınan Gürses, “Savcı yayının bir dakikasını bile izlememiş mütalaadan anladığım kadarıyla. Keşke sayın savcı da izleseydi. Asla işlemediğim bir suçla yargılanıyorum. Beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Gürses hakkında bir yıl üç ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı, adli kontrol kararları kaldırıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses hakkında, kendi YouTube kanalı TV OZ’de yayınladığı videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK) ilgili, “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” demesi üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Gürses, 20 Aralık 2024’te Ankara’da gözaltına alınıp İstanbul’a getirildi. Bir gece Vatan Emniyet’te gözaltında tutulan Gürses, ertesi gün Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

‘Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiası üzerine savcılıkta ifade veren Gürses, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.

Gürses’in ev hapsi kararı 51 gün sonra kaldırıldı, ardından İstanbul başsavcılığı ‘devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçundan iddianame hazırladı.

Gürses’in altı aydan iki yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.