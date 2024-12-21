Özlem Gürses'e 'devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçlamasıyla tutuklama talebi

Gazeteci Özlem Gürses’e ‘devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçlamasıyla tutuklama talep edildi.

Görsel: Youtube

Gazeteci Özlem Gürses, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan hakkında resen (kendiliğinden) başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınma gerekçesi olarak Özlem Gürses’in YouTube kanalı TV OZ’de “IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” demesi gösterilmişti.

Gürses’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Terör suçları soruşturma bürosuna ifade veren Gürses, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında Adalet Bakanlığı’nın iznine tabi olması nedeniyle bakanlıkça soruşturma izni verildiği ifade edilerek, Gürses’in ‘devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçlamasıyla tutuklanması talep edildi.