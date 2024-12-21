TGC'den Özlem Gürses açıklaması: Meslektaşımız bir an önce özgür bırakılmalı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan hakkında resen (kendiliğinden) başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses için açıklama yayınladı.

Fotoğraf: Özlem Gürses

Gazeteci Özlem Gürses, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan hakkında resen (kendiliğinden) başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınma gerekçesi olarak Özlem Gürses’in YouTube kanalı TV OZ’de “IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” demesi gösterildi.

TGC’nin Gürses’in gözaltına alınmasına ilişkin açıklaması şöyle:

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, bu ülkede her görüşten insanın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının teminatıdır. Ülkemizde ise her gün gazetecileri gözaltına almak ve tutuklamak amacıyla yeni bir suç tarif edilmektedir.

Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir.

Son olarak gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler dolayısıyla ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Meslektaşımız çağrılsa ifade vermeye giderdi. Meslektaşımızın bir an önce özgür bırakılmasını istiyoruz.

Gazetecilik suç değildir. Haksız ve hukuksuz olarak gözaltına alınan ve tutuklanan tüm gazetecilerle dayanışma içindeyiz.”