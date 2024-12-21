Avukat Kamalak: Özlem Gürses canlı yayındaki dil sürçmesinden üzgün

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan hakkında resen (kendiliğinden) başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses’le görüşen avukatı Furkan Kamalak “Canlı yayındaki dil sürçmesinden ötürü üzgün olduğunu ifade ediyor” dedi.

Fotoğraf: Özlem Gürses

Gazeteci Özlem Gürses, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan hakkında resen (kendiliğinden) başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınma gerekçesi olarak Özlem Gürses’in YouTube kanalı TV OZ’de “IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” demesi gösterildi.

Gürses’in avukatı Ersöz müvekkiliyle görüştüğünü belirterek X’teki açıklamasında şunları söyledi:

“Vatan Emniyet Müdürlüğü’de, müvekkilim gazeteci Özlem Gürses ile görüştüm.

İfadesi yarın sabah alınacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir terör örgütünü aynı kefeye koymasının söz konusu dahi olamayacağını, canlı yayındaki dil sürçmesinden ötürü üzgün olduğunu ifade ediyor.”

İstanbul başsavcılığının açıklaması şu şekildeydi:

“Cumhuriyetmizin milli ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında ‘Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş.’ şeklinde sözler sarfederek Türk Silahlı Kuvvetlerimize terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği tespitiyle Devletin kurum ve organlarını aşağılama ve Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız re’sen başlatılmış olup şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.”