Özlem Gürses'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı

Boykotun hedefindeki organizasyon şirketi DBL Entertainment tüm projelerden çekildiğini duyurdu: ”Türkiye’nin ihtiyacı olan barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere…” Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirketin sahibi Abdülkadir Özkan, protestoculara yönelik kullandığı ‘vatan hainliği’ ifadesinin ‘bağlamından koparıldığını’ söyleyerek tüm projelerden çekildiklerini duyurdu: ”Değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz. Türkiye’nin […]