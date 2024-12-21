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Yaramazlara biraz batar!

Özlem Gürses'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı

Gazeteci Özlem Gürses hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Gürses, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan hakkında resen (kendiliğinden) başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.


Gözaltına alınma gerekçesi olarak Özlem Gürses’in YouTube kanalı TV OZ’de “IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” demesi gösterilmişti.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde terör suçları soruşturma bürosuna ifade veren Gürses, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Savcılık sevk yazısında Gürses’in ‘devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçlamasıyla tutuklanması talep etmişti.

Özlem Gürses’e ‘devletin askeri teşkilatını aşağılama’ suçlamasıyla tutuklama talebi

Avukat Kamalak: Özlem Gürses canlı yayındaki dil sürçmesinden üzgün

Avukat Ersöz: Gürses’e soruşturma başlatılması bakanlığın iznine bağlı

Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı

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