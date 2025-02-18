Özlem Gürses için iki yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Özlem Gürses hakkında ‘devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçlamasıyla altı aydan iki yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Gürses, YouTube kanalı TV OZ’de “IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” demiş, ardından gözaltına alınmıştı. Mahkeme Gürses için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti.

52 günlük ev hapsi süresince evinden yayın yapan Gürses hakkındaki tedbir 12 Şubat’ta kaldırılmıştı.

ANKA‘nın haberine göre İstanbul başsavcılığı soruşturma kapsamında Gürses hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede ‘devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamakla’ suçlanan Gürses’in altı aydan iki yıla kadar hapsi istendi.