Özlem Akarsu Çelik, Halk Tv’nin Ankara temsilciliğinden ‘ilkesel‘ nedenlerle istifa ettiğini belirterek gerekçelerini ‘genç meslektaşlarının hak ettiği koşullarda çalıştırılmaması’ ve ‘gazetecilikten gelmeyen medya patronlarının genel yayın yönetmenliğine soyunması’ olarak sıraladı.

Özlem Akarsu Çelik Halk Tv’den ayrılma nedenlerini anlattı

Bir süredir ‘huzursuzluk‘ yaşandığı öne sürülen Halk Tv’den peş peşe istifa haberleri geliyor.

Gökmen Karadağ ve Salim Şen’in istifasının ardından geçen hafta da Çelik, haber koordinatörü İnan Demirel ve halktv.com.tr haber müdürü Pınar Keleş ayrılmıştı. Gül Gündüz ve Hazar Dost da istifa eden muhabirler arasında.

Son olarak bugün de halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk istifasını duyurdu. Çelenk, kararını yorgunluğa bağladı.

Çelik, Halk Tv’den neden ayrıldığını Twitter hesabından anlattı.

İstifasının ‘ilkesel’ nedenlerden kaynaklandığını söyleyen Çelik, kararını ‘genç meslektaşlarının hak ettiği koşullarda çalışması için aldığını’ aktardı.

Gazeteciliğin ‘olmazsa olmaz’larının 212 Sayılı Basın Kanunu’na tabi çalışmak ve editoryal bağımsızlık olduğunu anımsatan Çelik, şöyle devam etti:

* Medya patronları açısından biraz daha maliyetli bir sigorta olduğu için yıllarca 212’siz çalıştırılan gazeteciler, bugün milyonlarca EYT’li arasında. Ayrıca mevcut siyasi iktidar, 212’den kaynaklanan haklarımızı patronlarla iş birliği yaparak gasp etti. Geriye sadece yıpranma payı ve basın kartı hakkımız kalsa da 212, habercilerin temel hakkıdır, medya patronları açısından zorunluluktur.

* Geçmişten bugüne medyada sendikal girişimlerin nasıl sertlikle engellendiği de bilinen bir olgudur. Toplumun her kesimindeki emekçilerin hak arayışını gündeme taşıyan bizlerin kendi haklarına sahip çıkamayışı kabul edilemez.

* Gazetecilik kamu yararı yerine bir patronun belli siyasi ve ekonomik yapıların çıkarı gözetilerek icra edildiğinde ülkenin ne hale geldiğinin tanıklarıyız. Gazetecilikten gelmeyen medya patronları genel yayın yönetmenliğine soyunmamalı, hasımlarını/hısımlarını bu işe karıştırmamalı ve haber merkezlerini yönetme işini mesleğimizin saygın isimlerine bırakmalıdır. Aksi durumda hukuksuzlukları hamasetle örtenlere ve kendisini alternatifsiz sanan tek insan yönetimlerine dönüşürüz.