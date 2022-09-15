Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da Halk TV’den ayrıldı

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Toktaş ayrılık haberini Twitter hesabından duyurdu. Toktaş, ayrılık mesajında şunları kaydetti: “Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu…”

Suat Toktaş, ayrılığının nedenine değinmedi. Halk TV’nin deneyimli program sunucusu Gökmen Karadağ da önceki günlerde istifa etmişti.

Her iki ayrılığın da Fox TV’den İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’ye geçişinden sonra gelmesi dikkati çekti.