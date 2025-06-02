Özgür Özel'i tehdit eden eski Çatalca müftüsünün tayini iptal: Diyanet şaka yapmış

Son olarak CHP lideri Özgür Özel’i tehdit etmesiyle gündeme gelen eski Çatalca müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli’ye vaiz olarak tayininin iptal edildiğini “Diyanet şaka yapmış” diyerek duyurdu.

Fotoğraflar: Instagram – CHP

Mehmetalioğlu, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak hakkında X’te yazdıklarıyla da tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından Diyanet, müftü hakkında soruşturma başlatmış ve Mehmetalioğlu, Kocaeli’ye vaiz olarak atanmıştı.

Mehmetalioğlu Facebook hesabından Özel’i şöyle tehdit etmişti:

“Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih’teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bir görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Karton başkan. Sen daha tokat yemedin ‘suç örgütünün posta güvercini’. Sana asıl tokadı ben atacağım bekle.”

‘Diyanet Özel’e şaka yapmış’

Mehmetalioğlu, Diyanet’in Kocali’ye tayinini iptal ettiğini duyurdu. İstanbul il vaizi olarak devam edeceğini söyleyen eski Çatalca müftüsünün açıklaması şöyle:

* Diyanet Özel’e şaka yapmış. Kocaeli’ye gelemeyecek. Çünkü, yoğun dua ve desteklerinizin karşılığı olarak Kocaeli tayini iptal edildi. İstanbul il vaizi olarak devam edeceğim.

* Yani İstanbulun tüm camileri görev alanım. Tabi idare mahkemesinin vereceği karara kadar. Daha doğrusu bütün makamların sahibi olan Rabbimin, Vekilimin vereceği karara kadar.

* Bu karar 3 temmuzda din işleri yüksek kurulu üyeliği olur, genel müdürlük olur, yurt dışı müşavirliği olur. Hulasa Rabbim ol derse o olur. O kadar büyük ve güzel Rabbimiz var ki, ne yapıyorsa en güzelini yapıyor.