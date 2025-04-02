Diyanet'ten Çatalca müftüsünün sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlattı.

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Başkanlığın açıklaması şöyle: “Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır.”

Mehmetalioğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak hakkında X’te yazdıklarıyla tepki çekmişti.

Bazı kullanıcılar, müftünün geçmişteki bazı gönderilerini de paylaşmış, bunun üzerine Mehmetalioğlu X hesabını kapatmıştı.