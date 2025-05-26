Eski Çatalca müftüsünden Özgür Özel'e tehdit: Tokadı ben atacağım

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul’un ilçesi Çatalca müftülüğünden Kocaeli’ye vaiz olarak sürülen Ahmet Mehmetalioğlu bu kez de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i tehdit etti.

Fotoğraflar: Instagram – CHP

Mehmetalioğlu, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak hakkında X’te yazdıklarıyla da tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından Diyanet müftü hakkında soruşturma başlatmış ve Mehmetalioğlu, Kocaeli’ye vaiz olarak atanmıştı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya’nın cenazesinden önce İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni organize edilmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılırken kalabalıktan sıyrılan biri Özel’e tokat atmıştı. Saldırganın, “Biz Osmanlı torunlarıyız” dediği duyulmuştu.

Mehmetalioğlu Facebook hesabından Özel’i şöyle tehdit etti:

* Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih’teyim.

* Nasıl yırtıyorsun ağzımı bir görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Karton başkan.

* Sen daha tokat yemedin ‘suç örgütünün posta güvercini’. Sana asıl tokadı ben atacağım bekle.