Özel'den SGK kararına tepki: Bu onların felaketi olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SGK borçlarıyla ilgili karara tepki gösterdi: “Bu onların felaketi olacak. Milletin gözünden düşmek üzereler.”

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İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı oldukları kuruluşların vergiyle SGK borçlarının ilgili mahalli idare payından kesileceğine ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı.

Anka‘nın aktardığına göre Halk TV’den gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, söz konusu düzenleme hakkında şunları söyledi:

“Meclis’e bir yasa getirmişlerdi, çok itiraz olunca geri çektiler. Bu Anayasa’ya aykırı. Vergiyle ilgili bir düzenlemeyi, kanunla yapmaları gerekir. Kanunu getirdiler, geri çektiler. İtirazların olacağını biliyorlar, nasılsa tek adam rejimi, kanun olacak şeyi cumhurbaşkanı kararıyla getirmişler ve bu sabah uyandığımızda şunu gördük: Bütün belediyelerin ve şirketlerinin devlete olan bütün borçlarını; AK Parti’den almışız ya mesela, biz Kütahya Belediyesini MHP’den almışız, Uşak Belediyesini AK Parti’den almışız. Bu belediyelerin geçmişteki bütün borçlarını bugün faiziyle birlikte belediyelerimize yollanacak paradan kesiyorlar. Bunun amacı şu: Belediye şirketlerini maaş ödeyemez hale getirecekler, hizmet yapılamasın. Sonra ‘CHP hizmetleri aksatıyor’ diyecekler.”

Özel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Belediyelerin sürekli bütün mükellefler için vergi affı, BAĞ-KUR affı, sosyal güvenlik affı daha doğrusu çıkıyor. Belediyelerde de yaygınlaşmış; AK Partilisi, MHP’lisi, CHP’lisi fark etmiyor, ‘nasılsa af çıkacak, şimdi ödeyince o parayı bugünden veriyorsun, bekleyelim, af çıkar yapılandırırız’ diye hemen hemen hiçbir belediye vergi ve SGK borçlarını gününde ödemez olmuş. Bu hale Türkiye’yi AK Parti’nin yönetim anlayışı getirmiş.

* Bunlar geldiler, dediler ki “Belediyelerin birikmiş SGK ve vergi borçlarını onlara yollanan paralardan derhal keselim.” Kestiler, belediyeler maaş ödeyemeyecek, hizmet yapamayacak hale gelsin istediler. Baktılar hala yapıyoruz. “Nasıl oluyor” demişler. “Biz kesiyoruz ama belediyeden kesiyoruz. Bu belediyelerin şirketleri var. Bu belediyeler hizmetleri çoğunlukla şirketlerle yapıyor, elemanlarının çoğu şirketlerde. Onu kesemiyoruz çünkü orası kamu kuruluşu değil.“

* Temel yaklaşım şu: Sayın Erdoğan’a demişler ki “Bu CHP’li belediyeler iyi gidiyor. Geçen sefer 31 Mart zaferinde iyi hizmetin ödülüyle geldiler, böyle giderse genel seçimler de elden gidiyor” Sayın Erdoğan da alabileceği en yanlış kararı almış. Hani geçen sefer 31 Mart’ta, az bir farkla kazandığımızda seçimi iptal ettirme kararını kim aldırdıysa, hangi yanlış akılsa aynı yanlış akıl, aynı kötü ruh, aynı iş bilmez kafa ki Erdoğan, “Her şeyin sorumlusu benim” diyorsa bu tamamen onun sorumluluğunda.

Şimdi iyi hizmete engel olmaya çalışarak bizi yeneceğini sanıyor. Bu onların felaketi olacak. İddiayla söylüyorum, bu AK Parti’nin felaketi olacak.

* “Hani eskiden sen kömür getiriyordun, makarna getiriyordun, bazı akıllar seni eleştiriyordu. Bize dokunuyordu ya. Şimdi bize sağ elin verdiğini sol el görmeden sosyal yardım yapılıyor. Bunları elimden alıyorsun ya, bana böyle yaparak oyumu mu alacaksın sanıyorsun? Önce bu yaptığın işlerle gönlümden düşmüştün, şimdi gözümden düştün” diyecek.

* Milletin gözünden düşmek üzereler. Gönülden düşürülür, kırdığın bir gönlü kazanırsın ama gözden düşünce bir daha sana dönüp kimse bakmaz.