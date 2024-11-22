Özel’den kayyım tepkisi: Kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili “Kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır” dedi.

Fotoğraf: CHP

Bugün (22 Kasım) Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden alınarak yerlerine ‘kayyım’ atanmıştı.

Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül’ün yerineyse Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen getirilmişti.

Özel, CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül’ün 2012’de katıldığı cenaze töreninin, 2024’te suç sayıldığını belirtti.

Özel, kayyımlarla ilgili X hesabından şunları söyledi:

“Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi’ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır.

Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül’ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler…

İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur.

Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz.”