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Yaramazlara biraz batar!

Özel: Adalet bakanı haftalardır telefonlarımıza çıkmıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sen, Ahmet Özer’le beni ve milletvekillerimi görüştürmeyerek benim muhalefetimi terbiye edeceksin öyle mi? Senin de sana o talimatı verenin de alnını karışlarım da sana minnet etmem. Hadsizliğin hukuksuzluğun en tepe noktasındasınız” dedi.

30 Ekim sabahı gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, yerine Beyoğlu kaymakamıyken vali yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.


Özel, CHP’lilerin Özer’le görüştürülmemesine tepki gösterdi:

“28 gündür Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanına, genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine Ahmet Özer’le görüşme evrakına cevap vermiyorlar. Adalet bakanını bizzat aradım, bu hafta sonunu bizzat geçelim, pazartesiyi görelim, dedim ki öyle bir şey yok. Bir aydır o pazartesi gelmedi. Haftalardır telefonlarımıza çıkmıyor. Yardımcısından rica ediyor, bakan çok mahcup oluyor izin veremediği için. Ne izni, ağızlarındaki bakla ne biliyor musunuz, bakan yardımcısı Akın Gürlek’e çok ağır konuşuyorsunuz. Sen Ahmet Özer’le beni ve milletvekillerimi görüştürmeyerek benim muhalefetimi terbiye edeceksin öyle mi? Senin de sana o talimatı verenin de alnını karışlarım da sana minnet etmem. Hadsizliğin hukuksuzluğun en tepe noktasındasınız.

Bizden bekliyorlar ki Akın Gürlek’e laf söylemeyeceğiz, İlk gün de söyledim, ikinci hafta da söyledim, üçüncü hafta da söyledim, şimdi bir daha söylüyorum. Akın Gürlek bu sarayın celladıdır, seyyar giyotinidir.”

Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gazetecileri tehdit etmesi hakkında şunları söyledi:

“Açıkta yapılan kusurun tenhada özrü diye bir şey varsa bunun patenti şahsına aittir. Medya organlarını, gazetecileri teker teker not edip burnundan getirecekmiş. Sen yasama kadar önemli olan, vatandaşın hakkını savunmakla mükellef olan medyayı tehdit edemezsin. Önlerinde, arkalarında biz varız.”

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Gazeteciler de dildeki bütün kirlilikleri, yanlışları, dikenleri toplayıp tepe tepe kullanır. Bir yanlış, bir bozuk, bir iğrenç deyiş mi peyda oldu, bilin ki gazeteciler hemen kapıp baştacı eder onu. Yanlış kısa sürede yayılır, herkesin diline yapışır. ‘Tarafında’ bunlardan biridir.