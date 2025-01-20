Özel 'meydan okudu': Adayımız hazır, alnınızı karşılayacak millet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘meydan okudu’: “Adayımız hazır, alnınızı karışlayacak millet.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Fotoğraf: AA

‘Yargının Siyasallaşması’ adlı panelde konuşan Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a açılan soruşturma üzerinden İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e tepki gösterdi:

* AKP’nin o zaman ki taşeronu sonraları terör örgütü olarak anılacak FETÖ’ydü. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, şike davaları… Bu milletin en iyi yetişmiş, Atatürkçü subaylarına, şahsi namuslarına fuhuş, mesleki namuslarına askeri casusluk lekesi sürecek kadar gözleri dönmüştü. Sonradan öğrenildi ki, o iddianameyi yazanlar Silivri’de, o iddianame yazılırken çatıda olan kişi, sıçanlar gibi yurtdışına kaçtı. Esas kötülük iktidarda ve başımızda… Kendi korkusunu görünmez kılmak için bizi sindirmeye çalışıyor.

‘Niye kapısına sekiz polis gönderiyorsun?’

* CHP Gençlik Kolları kurumsal hesabından yapılan bir paylaşım, paylaşımda da benim bu süreçle ilgili söylediğim sözleri, videoyu editlemişler. O paylaşım kondu diye sabah 8 polis gitti kapısına. “İfadeye çağırdık” diyorlar. O zaman niye kapısına sekiz polis gönderiyorsun? Yani hata falan değil, zihniyet polis devleti zihniyeti. Tek adamdan Cem’e iki talimatlık iş var. Alın onu, Akın’a. Akın diyor, alın onu. Polisler çıkıyor akına. Demiyor ki benim elimde gözaltı kararı yok nasıl giderim nasıl alırım? Oluyor, bitiyor. Laf olsun diye bir gözaltı kararı bile yazmıyor.

‘Adayımız hazır, seni orada Akın Gürlek kurtaramaz’

* Doğrudan ülkeyi yok etmeye ve çökertmeye çalışana şunu söylüyorum; Aracıyı aradan çıkar. Akın’ı çek biz buradayız. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan. Benim partim hazır, ben hazırım, adaylarımız, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma alırsın cevabını. Seni orada Akın Gürlek kurtaramaz. Alnınızı karışlayacak millet! Alnınızı karışlayacağız.