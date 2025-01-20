CHP Gençlik Kolları başkanı yurt dışına çıkış yasağıyla serbest

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cem Aydın (sağda). Fotoğraf: CHP – Facebook

Aydın’a CHP Gençlik Kolları’nın İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’le ilgili paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatılmış ve ifadeye çağrılmıştı.

Sekiz polisle Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Aydın, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla Aydın’ı serbest bıraktı.

‘Suçlamayı kabul etmiyorum’

ANKA‘nın haberine göre Aydın savcılıktaki ifadesinde şunları dedi:

* Ben Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları genel başkanı olarak görev yaparım. CHP adına yöneltilen kurumsal hesaplar tek elden yönetilir. Benim diğer kurumsal hesaplara olduğu gibi CHP Gençlik Kolları isimli hesaba da erişimim ya da hesap üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin bir insiyatifim yoktur.

* Bahsetmiş olduğunuz video Burhanettin Bulut’un başında olduğu medya ve propaganda birimi tarafından hazırlanan bir videodur. Gençlik Kolları Genel Başkanı olmam münasebetiyle CHP Gençlik Kolları isimli sayfadan paylaşılan içerikleri ve genel Başkanımız Özgür Özel’in paylaşımlarını kendi sayfamda retweetlemek suretiyle paylaşırım. Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum.

* Soruşturma başlatılan video içerik itibarıyla genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibadettir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum.