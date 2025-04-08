Özel 'cunta'da topu Bahçeli'ye attı: Ben aradan çekilirim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Cunta ve cuntacı lafı üzerine açılan davada bana ne ceza gelirse sayın (MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli’ye rücu ettiririz. (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a ‘darbeci’ diyen ilk kişi sayın Bahçeli’dir ben değilim” dedi.

Fotoğraf: CHP

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardaki tutuklamalar nedeniyle bir süredir iktidara ‘cunta’, Erdoğan’aysa ‘cunta başı’ diyor. Geçen pazar yapılan CHP kurultayında da aynı ifadeleri kullanan Özel’e hükümetten art arda eleştiriler gelmişti.

İktidar ortağı Bahçeli dün Özel’i ‘ayağını denk alma’ya çağırmış, “Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Özel’e bu ifade nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla CHP Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenleyen Özel, davayla ilgili şunu söyledi:

“Cunta ve cuntacı lafı üzerine açılan davada bana ne ceza gelirse sayın Bahçeli’ye rücu ettiririz. Erdoğan’a darbeci diyen ilk kişi sayın Bahçeli’dir ben değilim.

2012 grup toplantısında Erdoğan’a ‘cuntacı’ diyor, AK Parti yönetimine ‘cunta’ yönetimi diyor. Ben aradan çekilirim, sayın Bahçeli’yle aralarında halletsinler.

Nasıl, Hulusi Akar’ın açtığı davada haklı çıktıysam beni çok zorlamasınlar, cuntacı olduğunu mahkeme yoluyla ispat edecek çok kanıtlar var.”