Ortaylı'dan Netanyahu'ya: Osmanlı İmparatorluğu'na yakın bir şey dönecek inşallah

Tarihçi İlber Ortaylı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Osmanlı geri dönmeyecek” sözlerine yanıt verdi: “Bu Netanyahu cahil biri. Öbür Siyonistlerden farklı. Bunun abisi de donanımlı bir Siyonistti. Belki Osmanlı dönmeyecek ama Osmanlı İmparatorluğu’na yakın bir şey dönecek inşallah.”

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin ziyareti dolayısıyla 13 Haziran’da İsrail Meclisi’nde Netanyahu şöyle konuşmuştu: “Osmanlı İmparatorluğu’nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek.”

Hürriyet’e konuşan Ortaylı Netanyahu’nun sözleri hakkında şunları söyledi:

“Hiç palavra atmasın, o zaman Lübnan’daki, Suriye’deki Yahudiler göç ediyordu. Onlar da ABD’ye gidiyordu. O zamanlar dahi Osmanlı’ya Yahudi göçleri her taraftan devam ediyordu. Polonya’dan, Rusya’dan kaçan, pogromlardan (kıyım) kurtulmaya çalışan Yahudiler İstanbul’a, İzmir’e sığınıyordu.

Kendince tarih yazmasın. Türk-Yahudi tarihi onun gibi cahillere kalmadı. Bu konuları layıkıyla araştıran çok kıymetli İsrailli âlimler ziyadesiyle var, otursun da onları okusun.

Bu Netanyahu cahil biri. Öbür Siyonistlerden farklı. Bunun abisi de donanımlı bir Siyonistti. Bunun normal Siyonistlerle de bir alakası yok. Aklınca Arjantinlilerle işbirliği yapacak, onlara hoş görünmeye çalışıyor.

Ayrıca belki Osmanlı dönmeyecek ama Osmanlı İmparatorluğu’na yakın bir şey dönecek inşallah. Ortadoğu’nun daha huzurlu olacağı, milletlerin huzurla bir arada yaşayacağı bir ortam olacak. Bambaşka şeyler oluyor. Avrupa da değişecek, bunları nereden bilecek, konuşuyor işte…”