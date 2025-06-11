Netanyahu: Osmanlı İmparatorluğu geri dönmeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu “Osmanlı İmparatorluğu’nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Fotoğraf: AA

Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin ziyareti dolayısıyla İsrail Meclisi’nde (Knesset) konuştu.

İsrail başbakanı, Arjantin’in 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında Yahudiler için bir sığınak olduğunu ve sadece Doğu Avrupa’dan değil, Osmanlı İmparatorluğu’ndan da Yahudilerin ekonomik sıkıntılardan ve ‘antisemitizm’den kaçtığını söyledi.

Netanyahu, Osmanlı İmparatorluğu’ndan bahsederken “Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da, Osmanlı İmparatorluğu’nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek” dedi.

Yahudilerin Arjantin’e yerleşmesi ve koloniler kurması konusunda büyük sermaye harcayan Maurice de Hirsch’e değinen Netanyahu, Thedor Herzl’in Arjantin’i tercih etmemesine rağmen buranın Yahudiler için çok önemli olduğunu belirtti.

Netanyahu, Doğu Kudüs’ün 1967’deki işgali içinse “58 yıl önce Kudüs’ü yeniden birleştirdik ve buradaki tüm dostlarım adına söz veriyorum, bir daha bölünmeyecek” diye konuştu.