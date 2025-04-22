Netanyahu: Akdeniz kıyılarında halifeliğe izin vermeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu “Birkaç kilometre ötemizde Akdeniz kıyılarında bir halifelik kurulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: AA

Yafa kentindeki bir anma töreninde konuşan Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki ‘Aksa Tufanı’ saldırısından sonraki İsrail operasyonlarına ilişkin şunu söyledi: “Yapacak çok şey var. Ne için savaştığımızı biliyoruz, kiminle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz, birkaç kilometre ötemizde Akdeniz kıyılarında bir halifelik kurulmasına izin vermeyeceğiz.”

Netanyahu, İsrail’in ‘varlığını sürdürebilmek için görevi tamamlamaları gerektiğini’ iddia etti.

Gazze’ye saldırıları sürdüreceklerine işaret eden Netanyahu, ‘Hamas’ı çökerteceklerini, İsrailli rehineleri geri getireceklerini ve Gazze’den İsrail’e yeni bir tehdit gelmesini engelleyeceklerini’ savundu.

Ortadoğu’nun çehresini değiştirdiklerini de öne süren İsrail başbakanı, Gazze, Lübnan ve Suriye’de ‘İran eksenine büyük darbe vurduklarını’ söyledi.

Netanyahu, İsrail iç siyasetindeki tartışmalara ilişkinse “İsrail’de iç savaş olmayacak” dedi.