İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteledi

İsrail, dün salıverilmesi gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

İsrail Başbakanlık Ofisi açıklamasında Gazze Şeridi’ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağını duyurdu.

Kararın Hamas’ın ‘İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması’ nedeniyle alındığı belirtilerek Hamas’ın anlaşmayı ihlal ettiği öne sürüldü.

Serbest bırakılması beklenen esir sayısınınsa 602 olduğu belirtildi.

Hamas’ın Esirler Medya Ofisi, İsrail’in 151’i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağını duyurmuştu.