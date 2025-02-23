Diken

Yaramazlara biraz batar!

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteledi

İsrail, dün salıverilmesi gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

İsrail Başbakanlık Ofisi açıklamasında Gazze Şeridi’ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağını duyurdu.


Kararın Hamas’ın ‘İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması’ nedeniyle alındığı belirtilerek Hamas’ın anlaşmayı ihlal ettiği öne sürüldü.

Serbest bırakılması beklenen esir sayısınınsa 602 olduğu belirtildi.

Hamas’ın Esirler Medya Ofisi, İsrail’in 151’i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağını duyurmuştu.

İsrail’den ‘rehine’ iddiası: Hamas bedelini ödeyecek

Gazze ateşkesi: Kriz aşıldı, rehine takası devam

Kriz sürüyor: Hamas’tan açıklama, İsrail’den yalanlama

Netanyahu: Rehineler cumartesi serbest bırakılmazsa ateşkes bitecek

Trump: Tüm rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa kıyamet kopsun

SON HABERLER