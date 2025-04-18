Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona, İsrail’in Gazze’nin kuzeyine düzenlediği saldırıda ailesinden on kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

Fotoğraf: X/@YGKere

Hassona, önümüzdeki ay Cannes Film Festivali’nde gösterilecek bir belgeselin başkarakteriydi.

Gazze’deki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden mezun olan Hassona, öldürülmeden birkaç saat önce evinin balkonundan çektiği bir günbatımı fotoğrafı paylaşmış ve “Bu uzun zamandır ilk günbatımı” demişti.

Fatima Hassona, daha önceki paylaşımında da şöyle yazmıştı:

“Kaçınılmaz ölüme gelince, eğer ölürsem, gürültülü bir ölüm istiyorum, bir son dakika haberinde ya da bir grupla bir numarada olmak istemiyorum, dünya tarafından duyulan bir ölüm, sonsuza dek sürecek bir iz ve ne zamanın ne de mekanın gömebileceği ölümsüz görüntüler istiyorum.”

Euronews’ün aktardığına göre ölümünden bir gün önce Fatima’nın başrolünde yer aldığı ‘Ruhunu Avucuna Koy ve Yürü’ adlı belgesel Cannes Film Festivali’ne seçilmişti.

Filmin yönetmeni Sepideh Farsi, Fatima’nın ölümü hakkında şunları dedi:

“Gazze’deki savaşı takip ediyor, zaman zaman fotoğraf ve videolar göndererek medya kuruluşlarıyla işbirliği yapıyordu. Her gün bana fotoğraflar, yazılı mesajlar ve ses klipleri gönderiyordu. Her sabah uyandığımda onun hâlâ hayatta olup olmadığını merak ediyordum.”

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) de İsrail’in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten beri en az 157 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü söylüyor. Sayının 200’e ulaştığını söyleyen başka kaynaklar da var.