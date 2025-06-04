Netanyahu, yolsuzluk sorgusunda 1788 kez 'hatırlamıyorum' dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davasında alındığı çapraz sorguda 1788 kez ‘hatırlamıyorum’ cevabı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Fotoğraf: AA

Netanyahu söz konusu davada altı ay önce hakim karşısına çıkmış, salıysa ilk kez çapraz sorguda ifade vermişti.

Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve iş adamı James Packer’ın Netanyahu’ya toplam 195 bin dolar değerinde pahalı puro ve şampanya, eşi Sara içinse 3 bin 100 dolar değerinde mücevher aldığı iddia ediliyor.

Çapraz sorguda savcı Yonatan Tadmor’a tam 1788 kez hatırlamadığını söyleyen Netanyahu, “Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile” dedi.

Ne olmuştu?

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, ‘rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma’ suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu’nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek içinse ilk kez 10 Aralık 2024’te Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı.

İsrail başbakanı, ‘1000’, ‘2000’ ve ‘4000’ dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında yargılanıyor.