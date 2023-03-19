Ordu, Giresun ve Samsun için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğusu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunarak sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Üç il için sel uyarısı. (AA-Arşiv)

MGM’den yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğusunda (Terme, Çarşamba ve Salıpazarı ilçeleri) kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Yağışların Ordu’nun kıyı kesimlerinde de yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.