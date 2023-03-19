Meteoroloji’den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş il için ‘turuncu’, 10 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporu şöyle: ”Yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş’ın batısı, Konya’nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.”

Şırnak içinse şiddetli yağış uyarısı var.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunuyor.