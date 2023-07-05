Onur Şener cinayeti: İki sanığa 25’er yıl hapis

Müzisyen Onur Şener’in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, iki sanığı 25’er yıl hapisle cazalandırdı. Diğer üç sanık beraat etti.

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Ankara Çayyolu’ndaki bir eğlence mekanında üç kişi, istedikleri şarkıyı bilmediğini söylediği için tartıştığı Şener’i öldürmüştü.

Saldırganlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettişi İlker Karakaş ve Ali Gündüz’le Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de (TAİ) elektrik mühendisi Semih Soyalp’in yanı sıra arkadaşları Gözde Gündüz, Jale Erberk savcılık ifadelerinin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Saldırının faillerinden Karakaş, Gündüz ve Soyalp tutuklanmış, iki şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcı, 31 Mayıs’taki duruşmada Karataş’la Gündüz’ün ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuklu sanık Soyalp’le tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk’in beraatlerini talep etmişti.

Üç sanığa beraat

Bugün görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme, Ali Gündüz ve İlker Karakaş’a ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk oybirliğiyle beraat ederken tutuklu sanık Semih Soyalp de oyçokluğuyla beraat etti. Soyalp hakkında tahliye kararı verildi.

Sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz’ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme başkanı Mehmet Ali Karaseyfioğlu, Şule Çet davasında da hüküm veren hakim.