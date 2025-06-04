Olağanüstü kongre talebi: Fenerbahçe'ye 229 imza gelmiş

Fenerbahçe olağanüstü kongre için kulübe sadece 229 imza geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Süper Lig’de şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe’de Ali Koç yönetimi seçimli olağanüstü kongre kararı almıştı. Kongrenin eylülde yapılması planlanıyor. Sezon çoktan başlamış olacağı için kongrenin zamanlaması eleştirilmişti.

Bu nedenle bazı üyeler olağanüstü kongre talebiyle imza topluyor.

Sarı lacivertli kulüp konuyla ilgili ‘yalan ve iftira niteliğindeki iddialar’ üzerindeki açıklama yaptı.

Açıklamaya göre kulübe noter tarafından postayla 151, Yüksek Divan Kurulu (YDK) aracılığıyla ise 78 olmak üzere sadece 229 imza ulaştırıldı.

Açıklamaya şu da eklendi:

“Daha önce de vurguladığımız gibi tüzüğümüzde kongre üyelerimize tanınan her hakkı kulüp demokrasimizin temel unsurlarından biri olarak görmekte ve saygı duymaktayız.

Ancak unutulmamalıdır ki Fenerbahçe’nin köklü gelenekleri ve kurumsal kültürü doğrultusunda kulüp tarihimizde olağanüstü genel kurul hiçbir zaman imza toplanarak gerçekleşmemiştir.”

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, son seçimde Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplanırsa başkanlığa aday olabileceğini duyurmuştu.





