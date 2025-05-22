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Yaramazlara biraz batar!

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a 'nezaket' ziyareti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün önceki başkanı Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti.

Fotoğraf: AA

Kulübün X‘ten duyurusu şöyle:


“Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir.”

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