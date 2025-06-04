Erdoğan, Acun Ilıcalı'ya 'Öyle bir kadro kuracaksınız ki o engeli de yeneceksin' demiş

Fenerbahçe AS Başkanı Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ligle ilgili sitem ettiğini duyurdu ve ekledi: “Şimdi sonuna kadar hak veriyorum.”

Fotoğraf: @acunilicali / Instagram

Ekol TV’ye konuşan Ilıcalı bu sezonki kadro planlaması, başkanlık seçimiyle ilgili de konuştu:

‘Ne kadar dolu bir cümle olduğunu daha iyi anlıyorum’

* Sayın cumhurbaşkanımız ekim ayıydı; baş başa sohbet etme imkanı yakaladık, üç kişiydik hatta. Orada cumhurbaşkanımıza biraz sitem ettim ligle ilgili. Bir şey söylemişti bana, şimdi bugün düşündüğümde ne kadar dolu bir cümle olduğunu daha iyi anlıyorum. Ben konuyu anlattığım zaman şöyle dedi “Öyle bir engel var mı? Öyle bir kadro kuracaksınız ki, onu da yeneceksin gerekiyorsa” dedi. Şimdi sonuna kadar hak veriyorum. Biz tek yapmamız gereken o.

‘Aaa o geliyor mu gerçekten?’ dedikleri insanları getireceğiz’

* İki kalecimiz var, ikisini de gözün kapalı oynatabilirsin. Defansta Becao sakatlıktan dönüyor, Oosterwolde hazıra yakın durumda, Yusuf’a 15 milyon avro ve üstü teklifler geliyor, Carlos var, üç ay sakattı ve Djiku var. 5 tane stoperi olan bir takım. Orta saha Amrabat, Szymanski, Talisca, İsmail var; Bartuğ dönecek. Sağda İrfan var, solda Oğuz’u koy. İleriye En-Nesyri’yi koy.

* Fenerbahçe’nin şu andaki kadrosu, bence güçlü kadro. Bunun üzerine dört yıldızdan bahsediyoruz. Daha iyisini kuracağız, yıldız getireceğiz. “Aaa o geliyor mu gerçekten?” dedikleri insanları getireceğiz. Geçen sene de getirdik, yine getireceğiz.

‘Ali Koç istifaya kalksa ilk durduran ben olurum’

* Başkanımız (Ali Koç) istifa etmeye kalksa ilk durduran ben olurum. “Yaptıkların” doğru derim. Bununla ilgili eleştiri alırsam da bununla gurur duyarım. Kendisini Fenerbahçe için adamış bir insana ben hayır, yanlış adam diyemem. Onun için yanındayım, destekliyorum. Elimden geleni yapıyorum.

‘İmza toplamak Fenerbahçe için çok uygun bir metot değil’

* Tekrar seçim için yüzde 20 üzerinden imza toplanıp, bir operasyon yapılırsa bundan sonrası için bir yol açılmış olmayacak mı? Bugün bir seçim oldu diyelim, kaybeden taraf yüzde 40 oy aldı. Altı ay sonra imza toplayıp tekrar seçim istemeyecek mi? Bu yol açılmış olmayacak mı? Seçimden çekindiğimizden ya da korktuğumuzdan değil. Seçim olacaksa da olsun diyorum. Ama Fenerbahçe için çok uygun bir metot olduğunu düşünmüyorum.



