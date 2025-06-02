Fenerbahçe'de Mario Branco ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Mario Branco. Fotoğraf: AA

14 Haziran 2022’de futbol operasyonları direktörlüğü görevine başlayan Branco, 1 Temmuz 2023’ten bu yana takımın sportif direktörüydü.

Fenerbahçe, ayrılığı X’ten şöyle duyurdu:

“Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur.

Kendisine kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.”