Edin Dzeko Fenerbahçe'ye veda etti

Yıldız forvet Edin Dzeko, Fenerbahçe’ye veda ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Fenerbahçe

2023-2024 sezonunda sarı lacivertlilere katılan 39 yaşındaki Dzeko, Instagram’daki paylaşımında şunları söyledi:

* Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir. Hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse.

* Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere.

* Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe’nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.

* Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu.

* Yaşa Fenerbahçe!

Dzeko, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 99 maçta 46 gol, 18 asistlik performans sergiledi.