Edin Dzeko Fenerbahçe'ye veda etti

Yıldız forvet Edin Dzeko, Fenerbahçe’ye veda ettiğini duyurdu.
2023-2024 sezonunda sarı lacivertlilere katılan 39 yaşındaki Dzeko, Instagram’daki paylaşımında şunları söyledi:
* Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir. Hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse.
* Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere.
* Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe’nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.
* Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu.
* Yaşa Fenerbahçe!
Dzeko, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 99 maçta 46 gol, 18 asistlik performans sergiledi.
Some players score goals.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 30, 2025
Some wear the armband.
Edin Džeko did both and led like few ever could.
Thank you Edin, you’ll always be in our hearts. 💛💙 pic.twitter.com/qMcwGoUHEj