Yaramazlara biraz batar!

Dzeko da filmi heyecanla bekliyormuş: ‘Zaferin Rengi’nin afişi yayınlandı

16 Şubat’ta vizyona girmesi beklenen ‘Zaferin Rengi’ filminin afişi yayınlandı.

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli yıldız forveti Edin Dzeko da afişi alıntılayarak, “Bu filmde Fenerbahçe’nin bu güzel ülkeye aidiyetini göreceğiz. Merakla heyecanla 16 Şubat’ı bekliyorum” dedi.


Filmde 1919’da İstanbul’u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen vatanseverlerin Anadolu’da başlattığı direnişi, Fenerbahçe’nin ‘General Harington Kupası’nı kazanması üzerinden anlatılıyor.

Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip beyi Kubilay Aka’nın canlandırdığı filmde Nejat İşler Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri ve Birce Akalay da rol alıyor.

Yönetmen Abdullah Oğuz.

Zaferin Rengi’ sete çıkmaya hazırlanıyor: Yiğit Özşener ‘Atatürk’ü canlandıracak

SON HABERLER

İsmiyle müsemma

Bayılıyorum böyle yerlere. Tek marka biranın sadece fıçısı, rakının da en klasiği var. Onlar müşterisini tanıyor, müşterileri de onları. 