Zaferin Rengi sete çıkmaya hazırlanıyor: Yiğit Özşener ‘Atatürk’ü canlandıracak

Yiğit Özşener’in ‘Atatürk’ü, Birce Akalay’ın ‘Halide Edip Adıvar’ı canlandırdığı ‘Zaferin Rengi’ filmi sete çıkmaya hazırlanıyor.

1919 yılında İstanbul’u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen insanların Anadolu’da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan ‘General Harington Kupası’ efsanesinin etrafında anlatan Zaferin Rengi filminin okuma provası başladı.

Başrolleri, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i canlandıracak Kubilay Aka ile Peyker rölünde yer alacak olan Gülper Özdemir paylaşırken filmde; Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edip) da dönemin sembol siyasetçileri, aydınları, askeri figür ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat verecek.

Abdullah Oğuz’un yönetmenliğini yaptığını film, 2024’ün ilk yarısında seyirciyle sinemada buluşacak.