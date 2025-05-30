Fenerbahçe'den Dusan Tadic için veda mesajı

Fenerbahçe tecrübeli futbolcu Dusan Tadic için veda mesajı yayınlayarak teşekkür etti.

Fotoğraf: Fenerbahçe

Sarı-lacivertli kulübün X’teki paylaşımlarında Edin Dzeko için “Bazı oyuncular gol atar. Bazıları kol bandını takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin yapabileceği gibi liderlik etti. Teşekkürler Edin, her zaman kalbimizde olacaksın” denildi.

Tadic için yapılan paylaşımdaysa şöyle veda edildi:

“Zerafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Örnek oldun ve sonsuz bir saygıyla ayrıldın.”

Thank you, Dušan, for your elegance, your spirit, and your unwavering belief in this team.



You led by example and left with eternal respect. 💛💙 pic.twitter.com/vjq8GhGksU — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 30, 2025

Dzeko yarınki Konyaspor karşısında süre alması durumunda sarı-lacivertli formayla 100’ün maçına çıkacak.

Bosna Hersekli futbolcu, Fenerbahçe tarihinde Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski’nin ardından iki sezonda 100 maça çıkan üçüncü futbolcu olacak.

Tadic Fenerbahçe formasıyla çıktığı 109 karşılaşmada 29 gol 35 asistlik bir performans göstermişti.