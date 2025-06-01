Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe’nin Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin Fenerbahçe’ye veda ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Saint-Maximin takıma geçen yıl temmuzda katılmıştı.

Kulüpten ayrıldığını Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

* Bütün bir yıl boyunca sevginiz ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem az. Güzel ama zorlu bir deneyimdi. Futbolla alakasız sorunlar da yaşadım ama şükür ki artık her şey yolunda.

* Tüm bu sıkıntılara rağmen sahada elimden gelenin en iyisini verdim ve her gün bana gösterdiğiniz sürekli destek için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim.