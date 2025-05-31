Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçelilerden 'istifa' yürüyüşü

Fenerbahçeli taraftarlar TÜMOSAN Konyaspor’la oynanacak son lig maçı öncesi Bağdat Caddesi’nde ‘istifa’ yürüyüşü düzenledi.

Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

Bağdat Caddesi’nde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı’na hareket etti. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, yönetim aleyhine sloganlar atılarak, başkan Ali Koç istifaya davet edildi.


Grup eski başkan Aziz Yıldırım lehine de sık sık “Her yer Aziz, her yer Yıldırım” sloganı attı.

Süper Lig’de şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe’de Ali Koç yönetimi seçimli olağanüstü kongre kararı almıştı. Kongrenin eylülde yapılması planlanıyor. Sezon çoktan başlamış olacağı için kongrenin zamanlaması eleştirilmişti.

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, son seçimde Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplanırsa başkanlığa aday olabileceğini açıklamıştı.

Aziz Yıldırım adaylığa göz kırptı

Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a ‘nezaket’ ziyareti

Fenerbahçe’den seçimli olağanüstü kongre kararı


SON HABERLER

Taylor Swift hayaline kavuştu

ABD’li şarkıcı Taylor Swift yıllardır kurduğu hayale ulaştı ve kendisine ait tüm müzik kataloğunu satın aldı.