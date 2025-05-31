Fenerbahçelilerden 'istifa' yürüyüşü

Fenerbahçeli taraftarlar TÜMOSAN Konyaspor’la oynanacak son lig maçı öncesi Bağdat Caddesi’nde ‘istifa’ yürüyüşü düzenledi.
Bağdat Caddesi’nde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı’na hareket etti. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, yönetim aleyhine sloganlar atılarak, başkan Ali Koç istifaya davet edildi.
Grup eski başkan Aziz Yıldırım lehine de sık sık “Her yer Aziz, her yer Yıldırım” sloganı attı.
Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü devam ediyor. pic.twitter.com/9OOto7cOyG— Tek Yol FENER (@TekYolFener) May 31, 2025
Süper Lig’de şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe’de Ali Koç yönetimi seçimli olağanüstü kongre kararı almıştı. Kongrenin eylülde yapılması planlanıyor. Sezon çoktan başlamış olacağı için kongrenin zamanlaması eleştirilmişti.
Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, son seçimde Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplanırsa başkanlığa aday olabileceğini açıklamıştı.