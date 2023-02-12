Oğuzhan Uğur hakkında ‘yanıltıcı bilgi yayma’ suçundan soruşturma

CANAN COŞKUN

İstanbul başsavcılığı, deprem bölgesinde asılsız paylaşım yaptığı gerekçesiyle Youtuber Oğuzhan Uğur hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan resen soruşturma başlattı.

Haluk Levent (solda) ve Oğuzhan Uğur (sağda) deprem bölgesindeki AFAD merkezinde.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Depremin ilk gününden itibaren yurttaşlar, arama kurtarma çalışmaları ve koordinasyonun yetersiz kaldığını söyleyerek enkaz altındaki depremzedeler için sesleniyordu. Uğur da sanatçı Haluk Levent’le birlikte deprem bölgesine yardım ve enkaz altındakilerin sesini duyurmada başı çekiyordu.

Başsavcılığın açıklamasında Babala TV’nin Twitter hesabından ‘Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu’ öne sürüldü.

İstanbul başsavcılığı, ‘paylaşımın deprem bölgesindeki afetzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu’ ve ‘arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu’ gerekçesiyle Uğur hakkında soruşturma başlattı.

Oğuzhan Uğur ve paylaşımla ilgili ‘sorumluluğu tespit edilecek kişiler’ hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan işlem yapılacak.

Soruşturma yağmuru

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Şubat’ta olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamış, konuşmasının devamında şunları söylemişti:

“Devlet ve millet el ele vermiş, bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip, gereken işlemleri süratle yapıyor.”

Erdoğan’ın açıklamasından sonra depremden sonra arama ve kurtarma çalışmasının yetersiz kaldığıyla ilgili sosyal medya paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltılar başlatılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 kişinin aynı sebeple tutuklandığını duyurmuştu.

Gazeteciler Merdan Yanardağ, Enver Aysever, siyaset bilimci Özgün Emre Koç ve CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

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