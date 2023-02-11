‘Defter’ açıldı: Deprem paylaşımından gözaltına alınan CHP’li, Erdoğan’ın 2012’deki konuşmasını paylaşmakla suçlandı 

CANAN COŞKUN

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sosyal medya paylaşımları sebebiyle CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ gözaltına alındı. Savcı, Dağ’ın Instagram hesabından paylaştığı Erdoğan’ın 2012’de 23 Nisan nedeniyle koltuğunu devrettiği öğrenciye “Kalkmamak üzere oturma” dediği videoyu da dosyaya koydu. Dağ, yurtdışına çıkışı yasaklanarak serbest bırakıldı.

Görsel: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk depremden saatler sonra dün kameralar karşısına geçmiş, depremden etkilenen 10 kentte olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Erdoğan, kamuoyunun ‘tehdit’ olarak yorumladığı şu sözleri sarf etmişti:

“Devlet ve millet el ele vermiş, bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip, gereken işlemleri süratle yapıyor.”

Erdoğan’ın açıklamasından sonra çok sayıda kişi depremden sonra arama ve kurtarma çalışmasının yetersiz kaldığıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada 10 kişinin aynı sebeple tutuklandığını duyurdu.

Deprem paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanlar arasına bugün CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ da eklendi. Bakırköy Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan Dağ’a Instagram ve Twitter hesabından depremle ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle ‘halkın kin ve düşmanlığa tahrik etme’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlaması yöneltildi.

11 yıl önceden gelen ‘delil’

Dağ’ın Instagram hesabındaki deprem bölgelerinden çekilen videoların yanı sıra Erdoğan’ın başbakan olduğu 2012 yılında yaptığı bir konuşmanın videosu da delil oldu. Erdoğan, videoda 23 Nisan sebebiyle koltuğunu devrettiği öğrenciye şöyle diyor:

“Kalkmamak üzere oturma, çünkü bugüne kadar kalkmamak üzere oturanlar bu ülkeye çok şeyler kaybettirdiler. Biz öyle yapmayalım. Biz devamlı hücre tazelemesi olsun değil mi? Belli bir süre biz oturuyorsak belli bir süre de daha başka arkadaşlarımız gelsinler, buralarda otursunlar.”

Yurtdışına çıkışı yasaklandı

Dağ, emniyette ifade verdikten sonra Bakırköy Başsavcılığı’na sevk edildi. Burada savcı Salih İlkin Dolunay tarafından ifadesi alındı. Dağ, ifadesinde “Tüm bu görsel ve yorumları yayınlarken ve hatta şu anda savunma yaparken bunların halkı kin ve düşmanlığa sevk edici olduğunu ve yanıltıcı bir bilginin yayılması olduğunu düşünmedim, bu kast ile hareket etmedim” dedi.

Savcı Dolunay, Dağ’ın yurtdışına çıkışının yasaklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Bakırköy 5’inci Sulh Ceza Hakimliği de ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma‘ suçlamasıyla Dağ’ın yurtdışına çıkışını yasakladı. Hakim Mustafa Uyanmış, yasak kararına ‘suçun niteliği, paylaşımların içeriği, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların varlığı’ gerekçelerini sıraladı.