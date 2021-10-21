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Oğlunu boğarak öldürmekle suçlanan eski futbolcuya ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa’da, Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan beş yaşındaki oğlunu boğarak öldürüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski futbolcu Cevher Toktaş için savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

34 yaşındaki Toktaş Süper Lig’de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü’nde oynamış, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’deki Bursa Yıldırımspor’da kaptanlık yapmıştı.


Toktaş, 23 Nisan 2020’de oğlu Kasım’ı öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Çocuk, Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını söyledi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım kurtarılamadı.

Toktaş, 12 gün sonra karakola giderek oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Onu sevmediğini, sinir krizi geçirip yastıkla boğduğunu söyledi. Tutuklanan baba hakkında ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adli tıp raporunda çocuğun boğularak öldürüldüğü saptandı.

Toktaş 6 Ekim’deki duruşmada, bu kez oğlunu öldürmediğini savunarak beraatini istedi ancak bu talebi reddedildi.

AA’nın haberine göre Toktaş, 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın anne ve babası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanının, olay günü hastanede çocuğa ilk müdahaleyi yapan hekime uzun süre ulaşılamadığını belirtmesi üzerine savcı, doktorun ifadesine başvurulmasından vazgeçilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın, ‘altsoya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ve duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanığın eşi Semanur Toktaş’ın vekili de mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Toktaş’ın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Sanığa yönelik akıl sağlığı yönünden rapor alınması için Adli Tıp Kurumuna sevkinin sağlanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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