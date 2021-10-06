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Yaramazlara biraz batar!

Oğlunu boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi

Bursa’da, beş yaşındaki oğlu Kasım Toktaş’ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş’ın (34) yargılanmasına devam edildi. Karakolda öldürdüğünü itiraf eden, mahkemede öldürmediğini söyleyerek beraatini isteyen Toktaş’ın talebi reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Süper Lig’de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü’nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’deki Bursa Yıldırımspor’da kaptanlık yapan Toktaş, 23 Nisan 2020’de oğlu Kasım’ı öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Çocuk, Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını bildirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım kurtarılamadı. Ölüm raporunda ‘nefes yetersizliği’ bilgisi yer aldı.


Cevher Toktaş, 12 gün sonra karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip yastıkla boğduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Toktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda çocuğun ‘boğularak’ öldüğü bildirildi.

Bursa 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cevher Toktaş’ın yargılanmasına bugün devam edildi. Toktaş, duruşmaya, Bursa E Tipi Cezaevi’nden SEGBİS’le katılırken, sanığın anne ve babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşma ertelendi

Mahkemede savunması istenen sanık Toktaş, oğlunu öldürmediğini söyleyerek beraatini istedi. Sanık avukatı ise olay yerinde keşif yapılmasını ve bir uzmandan çocuğun tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin rapor alınmasını talep etti.

Taleplerin reddine karar veren mahkeme heyeti, olay günü hastanede görev yapan bir hekimin henüz tanık olarak dinlenilememesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

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