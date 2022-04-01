Obi-Wan Kenobi’yi bekleyenlere bir iyi bir kötü haber

Star Wars serisinin en sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi’yi konu alan Disney+ yapımı dizi, gösterim tarihini iki gün erteledi. Ancak gelişmeyi duyuran başrol oyuncusu Ewan McGregor, iki bölümün aynı anda yayınlanacağı müjdesini verdi.

Dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacaktı. Bu, serinin hayranları açısından önemliydi çünkü gösterim tarihi, ilk Star Wars filmi olan ‘A New Hope’un yayınlanma tarihi 25 Mayıs 1977’den tam 45 yıl sonraya denk getirilmişti.

Ancak gösterim tarihi iki gün ertelenen dizi, iki bölümle 27 Mayıs’ta seyircinin karşısına çıkacak.

Ewan McGregor’ın Obi-Wan Kenobi’yi canlandıracağı dizide Hayden Christensen de yeniden Darth Vader rolüne hayat verecek.

Uzun süredir beklenen dizide ana karakterlerin tekrardan Evan McGregor ve Hayden Christensen tarafından canlandırılacak olması hayranlarda büyük heyecan yaratmıştı.

Dizinin yönetmen koltuğunda yan serilerden birisi olan The Mandolorian bölümlerini yöneten Deborah Chow oturuyor.