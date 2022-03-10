Obi-Wan Kenobi dizisinden ilk fragman geldi

Star Wars serisinin en sevilen karakterlerinden olan Obi-Wan Kenobi’yi konu alan Disney+ yapımı diziden ilk fragman geldi.
Dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak. Bu tarih, serinin hayranları açısından önemli.
Çünkü gösterim tarihi, ilk Star Wars filmi olan ‘A New Hope’un yayınlanma tarihi 25 Mayıs 1977’den tam 45 yıl sonraya denk getirildi.
Ewan McGregor’ın Obi-Wan Kenobi’yi canlandıracağı dizide Hayden Christensen de yeniden Darth Vader rolüne hayat verecek.
Uzun süredir beklenen dizide ana karakterlerin tekrardan Evan McGregor ve Hayden Christensen tarafından canlandırılacak olması hayranlarda büyük heyecan yaratmıştı.
Dizinin yönetmen koltuğunda yan serilerden birisi olan The Mandolorian bölümlerini yöneten Deborah Chow oturuyor.