Nusret: Bir daha asla Dünya Kupası sahasına adım atmayacağım

Dünya Kupası Finali’nde ‘kuralları çiğneyerek’ sahaya inen ve FIFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan kasap Nusret Gökçe, “Bir daha asla ama asla Dünya Kupası sahasına adım atmayacağını” söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

‘Salt Bae‘ olarak tanınan Nusret Gökçe geçen yıl Katar’da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası Finali’nde ‘kuralları çiğneyerek‘ sahaya girmiş ve ‘dokunulması yasak olan’ kupayla fotoğraflar çektirmişti.

Dünyada yankı uyandıran Gökçe hakkında Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) soruşturma başlatmıştı.

The Times‘ın aktardığına göre Gökçe, ‘bir daha asla ama asla dünya kupası sahasına adım atmayacağını’ söyledi.

Sahaya reklam amacıyla girmediğini belirten Gökçe, Dünya Kupası’nı iki milyar insanın izlediğini ancak bütün dünyanın kendisi hakkında konuştuğunu söyledi: “Sahada en az bin kişi vardı ama sadece ben olduğumu söylüyorlar. Hiçbir zaman bir şeyi gölgede bırakmak istemedim. Dikkat çekmeyi sevmedim. Kimseye vurmadım, bir şey çalmadım.”