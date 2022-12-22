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Yaramazlara biraz batar!

FIFA, Nusret için soruşturma başlattı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ‘kuralları çiğneyerek’ sahaya giren kasap Nusret Gökçe’nin de aralarında olduğu bazı kişilerin Katar’daki Dünya Kupası finalinin ardından sahaya girmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

‘Salt Bae’ olarak tanınan Nusret Gökçe’nin geçen hafta Katar’da düzenlenen Dünya Kupası Finali’nde yaptıklarının yankıları sürüyor.


Fransa’yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Arjantin’e 36 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazandıran Lionel Messi’yle sahada fotoğraf çektirmek için ‘çırpınması‘ dünya gündemine oturdu.

Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olan Gökçe’ye Messi’nin pas vermediği görülmüştü.

Gökçe ayrıca madalyayı ısırmış ve kupaya ‘şaplak’ atmıştı. FIFA kurallarına göre dünya kupasına FIFA yetkilileri, kazanan takımın ekibi ve devlet başkanlarının olduğu seçili kişiler dokunabiliyor. 

BBC Türkçe’nin haberine göre bir FIFA sözcüsü, “FIFA, 18 Aralık’ta Lusail Stadyumu’ndaki kapanış töreninin ardından bazı kişilerin sahaya nasıl usule aykırı bir şekilde erişim sağladığını tespit etmeye çalışıyor. Daha sonra, uygun şekilde işlem yapılacak” dedi.

Sahaya inmek için rüşvet verdiği iddia edilmişti: Nusret’in U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı

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