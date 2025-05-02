Nuray Sancar: İstanbul halkı depremi Kanal İstanbul inşaatına bakarak bekliyor

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Kanal İstanbul uzun vadede Irak’la yapımında anlaşılmış, petrol zengini Katar’ın da dahil edildiği Kalkınma Yolu projesinin kritik ve stratejik bir güzergahlarından biri olarak da öne çıkıyor. İstanbul’un ortasındaki su yollarıyla bölünmüş ada, ticari metaların gelip geçtiği bir açık pazar, uluslararası tekellerin bağlantı ofislerinin yeri, rantiyenin yaşam alanı olarak Ortaçağ’daki Şam ve Bağdat’ın üstlendiği rolü modern zamanda üstlenmiş bir serbest bölge olarak vücut buluyor aynı zamanda. Rusya’nın Montrö şerhinden azade, kimin gelip gideceğine tek adamın ve ABD’deki kanka başkanın karar vereceği alternatif güzergah.

Bu önemli mekanın bağlantı yollarını yapmak için şimdiye kadar harcanan paranın haddi hesabı yok. Hazinede para kalmamışken bile inşaat hız kesmeden sürüyor. Murat Kurum’a sorulacak olursa, ki soruldu; bu binalar sosyal konut olarak yapılmış. Hatta teminat da veriyor; kuralar çekildi evler hepsi Türk olan dar gelirli sahiplerine gidecek. Rahatlayın artık!

Kentsel dönüşüm sözünü her fırsatta yineleyen, rakiplerini hiçbir şey yapmamakla suçlayan saray iktidarı, adım atacak yeri kalmayan İstanbul’un hâlâ el değmemiş bir bölgesini eş dost müteahitlere açarak yeniden yapılandırırken muhtemel depremler için kendi başınızın çaresine bakın diyor. Kirasını ödeyemeyen insanların binalarını sağlamlaştırma işini yapmalarını bekliyor. Toplanma alanları yok. Milyonlarca insanı öyle bir dönemde kurtarma, besleme, yaşatma rezervleri yok. Hiçbir bina yıkılmamışken 23 Nisan’da iletişimin de ne hale geldiği görüldü. Ve İstanbul halkı depremi bir sürü deprem içinde, Kanal İstanbul inşaatına bakarak bekliyor. Öyle bir projemiz yok diyor, hiç olmadı diyor… Çevre ve Şehircilik Bakanı diyor. İstanbullunun gözünün içine baka baka söylüyor.

Nuray Sancar’ın yazısı