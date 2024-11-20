Notre Dame Katedrali, 7 Aralık’ta ziyarete açılıyor

Fransa’nın en bilinen tarihi ve turistik mekanlarından Paris’teki Notre Dame Katedrali, 2019’daki yangının ardından ilk kez 7 Aralık’ta ziyarete açılıyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihi yapıyı beş yıl içinde inşa etme sözü vermiş, başta uzmanlar olmak üzere pek çok kişi cumhurbaşkanının bu vaadine şüpheyle yaklaşmıştı.

Euronews‘ün haberine göre restorasyonu tamamlanan katedralin açılış törenine 2 bin kişi katılacak. Macron, törene Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in de davet edileceğini açıkladı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Paris Başpiskoposluğu’na Notre Dame Katedrali’ne yapılan ziyaretler için turistlerden ‘sembolik bir ücret’ alınmasını önermişti.

Başpiskoposluksa Fransa Katolik Kilisesi’nin kilise ve katedrallere ücretsiz giriş konusundaki tutumunun değişmediğini belirtmişti.

Notre Dame yangını

Hristiyanlığın Fransa’daki sembolü olarak görülen, temeli 1163’te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren katedralde 15 Nisan 2019’da bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ve çatısı tamamen çökmüş, bina ağır zarar görmüştü.

Katedralin restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 844 milyon avro kadar rekor miktarda bağış toplanmıştı.